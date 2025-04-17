Маршруты автобусов изменятся в центре Нижнего Новгорода 20 апреля

Транспорт не будет курсировать от улицы Варварской до Зеленского съезда по площади Минина и Пожарского, а также по Похвалинскому съезду — от Малой Покровской до Благовещенской площади. Кроме того, проехать будет нельзя по самой Благовещенской площади, Зеленскому съезду, улице Широкой, Канавинскому мосту, улице Советской (от улицы Ивана Романова в направлении площади Ленина и от площади Ленина до Самаркандской улицы). Также будет закрыто движение по улице Керченской — от улицы Должанской до дома № 5 по Совнаркомовской, по улице Самаркандской (от улицы Бетанкура до дома № 1 по Самаркандской).