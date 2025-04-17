Маршруты автобусов изменятся в центре Нижнего Новгорода 20 апреля

Движение транспорта будет прекращено в связи с проведением Пасхального богослужения и Крестного хода в центральной части Нижнего Новгорода 20 апреля с 9:00 до 20:00. Об этом сообщает ГКУ НО «Центр развития транспортных систем».
Транспорт не будет курсировать от улицы Варварской до Зеленского съезда по площади Минина и Пожарского, а также по Похвалинскому съезду — от Малой Покровской до Благовещенской площади. Кроме того, проехать будет нельзя по самой Благовещенской площади, Зеленскому съезду, улице Широкой, Канавинскому мосту, улице Советской (от улицы Ивана Романова в направлении площади Ленина и от площади Ленина до Самаркандской улицы). Также будет закрыто движение по улице Керченской — от улицы Должанской до дома № 5 по Совнаркомовской, по улице Самаркандской (от улицы Бетанкура до дома № 1 по Самаркандской).
Движение автобусов А-1, А-40, А-64, А-68, а также А-97 в это время будет организуют по улицам Октябрьской и Варварской.
Автобусы А-3, А-19, А-45, А-61, А-70, А-71, А-90, А-95, а также Т-40, 226 и 304 будут следовать по метромосту, улицам Одесской и Горького, площади Горького, Звездинке, Алексеевской, Октябрьской и Варварской.
Маршрут А-5 будет пройдет от улицы Деловой до Черниговской.
Автобусы А-7 будут ходить по улицам Бетанкура, Мурашкинской, Совнаркомовской; в направлении улицы Карла Маркса — по Романова, Должанской, Мурашкинской и Бетанкура.
Маршрут А-18 проследует по улицам Бетанкура, Мурашкинской, Совнаркомовской, метромосту и Одесской, Горького, Ильинской, Маслякова, по площади Горького.
Работу автобусов А-22, А-26, А-41, а также А-43 и Т-57 организуют по метромосту, улицам Одесской, Горького, Ильинской, Маслякова, площади Горького.
А-24, А-52, а также А-74 проследуют по улицам Бетанкура, Мурашкинской, Совнаркомовской, по метромосту и по улицам Одесской, Горького, площади Горького, улицам Звездинке, Алексеевской, Октябрьской и Варварской.
Работа маршрута А-42 будет организована по Октябрьской и Варварской в оба направления, автобусы А-87 будут ходить только до площади Революции, маршрут А-91 — до площади Минина и Пожарского.
Разворот автобусов А-31 и А-39 организуют вокруг большого сквера на площади Минина и Пожарского.