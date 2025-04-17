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В Ростове на Советской улице отремонтировали километр дороги

На Советской в Ростове заменили километр асфальта.

Источник: Комсомольская правда

В Пролетарском районе Ростова-на-Дону, на улице Советской, завершен ремонт участка дороги протяженностью в километр. Работы были выполнены в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава города Александр Скрябин.

— Протяженность отремонтированного участка составила тысячу метров. Подрядной организацией были выполнены работы по замене асфальтобетонного покрытия на проезжей части на площади 14 100 квадратных метров, — уточнил глава. — После проведения контроля качества выполненных работ на дорожное полотно нанесут дорожную разметку.

По словам Александра Скрябина, в 2025 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» будут отремонтированы 37 дорожных объектов, и дорога на Советской сдана первой.

— Продолжаем работать над улучшением дорожной инфраструктуры нашего города, чтобы сделать его более комфортным и безопасным для жителей и гостей Ростова, — заверил Александр Юрьевич.

Напомним, в конце марта начались работы по замене дорожного полотна на улицах Каяни, Капустина, Миронова — от дома № 6 до № 16 и на южной стороне бульвара Комарова до улицы Волкова (от Добровольского до моста по Белорусской через Темерник.

Тогда же Александр Скрябин поручил заместителю по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрию Симкову усилить контроль за подрядчиками, в части выполнения всех требований и стандартов.