В Ростове на Советской улице отремонтировали километр дороги

Напомним, в конце марта начались работы по замене дорожного полотна на улицах Каяни, Капустина, Миронова — от дома № 6 до № 16 и на южной стороне бульвара Комарова до улицы Волкова (от Добровольского до моста по Белорусской через Темерник.