В Ростове на Советской улице отремонтировали километр дороги

В Пролетарском районе Ростова-на-Дону, на улице Советской, завершен ремонт участка дороги протяженностью в километр. Работы были выполнены в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава города Александр Скрябин.
— Протяженность отремонтированного участка составила тысячу метров. Подрядной организацией были выполнены работы по замене асфальтобетонного покрытия на проезжей части на площади 14 100 квадратных метров, — уточнил глава. — После проведения контроля качества выполненных работ на дорожное полотно нанесут дорожную разметку.
По словам Александра Скрябина, в 2025 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» будут отремонтированы 37 дорожных объектов, и дорога на Советской сдана первой.
— Продолжаем работать над улучшением дорожной инфраструктуры нашего города, чтобы сделать его более комфортным и безопасным для жителей и гостей Ростова, — заверил Александр Юрьевич.
Напомним, в конце марта начались работы по замене дорожного полотна на улицах Каяни, Капустина, Миронова — от дома № 6 до № 16 и на южной стороне бульвара Комарова до улицы Волкова (от Добровольского до моста по Белорусской через Темерник.
Тогда же Александр Скрябин поручил заместителю по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрию Симкову усилить контроль за подрядчиками, в части выполнения всех требований и стандартов.