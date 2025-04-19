Ответы на кроссворд от 18 апреля 2025: интересные факты про День всемирного наследия

По горизонтали:
1. Байкал
Байкал является крупнейшим резервуаром пресной воды среди озер. Объем воды в Байкале превышает суммарный объем пяти Великих озер Северной Америки и в 25 раз больше, чем в Ладожском озере. Чистота байкальской воды поддерживается рачком эпишурой, потребляющим органику. Прозрачность воды достигает 40 метров, особенно весной, когда вода приобретает синий цвет. В 1996 году Байкал был включен в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
2. Сукре
Сукре, столица Боливии и место расположения Верховного Суда, был основан испанскими конкистадорами в 1538 году на месте индейской деревни Чаркас. Изначально названный Ла-Плата из-за близлежащих серебряных залежей, позднее город носил имя Чукисака. В 1839 году он был переименован в Сукре в честь Антонио Хосе Сукре. Благодаря своему хорошо сохранившемуся историческому центру
3. Коса
Куршская коса — уникальный природный памятник, обладающий высокой экологической, исторической и культурной ценностью. В 1987 году косе был присвоен статус государственного природного национального парка, а в 2000 году она вошла в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
4. Ватикан
В античности территория Ватикана считалась священной и не была заселена. Император Клавдий проводил здесь цирковые игры. После прихода христианства в 326 году над предполагаемой гробницей святого Петра была возведена базилика Константина, что привело к заселению территории. Ватикан в современном виде возник 11 февраля 1929 года на основании Латеранских соглашений с правительством Муссолини. Расположенный на Ватиканском холме в Риме, он со всех сторон окружен Италией. Ватиканом управляет Святой Престол, сувереном которого является Папа Римский, избираемый кардиналами пожизненно. В 1980 году первый объект Ватикана был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
5. Катманду
Катманду, столица Непала, является важнейшим культурным, историческим и образовательным центром страны. Расположенный в горной долине, город, вместе с Лалитпуром и Бхактапуром, образует единый объект Всемирного наследия ЮНЕСКО «Всемирное наследие долины Катманду», известный своими неварскими городами, храмами и монастырями.
По вертикали:
1. Бат
Бат — город в Англии, известный с античности своими целебными горячими источниками, которые используются для лечения различных заболеваний. Его памятники эпохи классицизма внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В
2. Маяк
Кордуанский маяк, расположенный в устье реки Жиронды, освещает и защищает морское движение. Построенный в 1584—1611 годах, он является старейшим действующим маяком во Франции и 10-м по высоте в мире. Маяк, известный как «Версаль моря», с 2021 года входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и является первым во Франции маяком, признанным историческим памятником.
3. Куско
Куско, бывшая столица империи инков, внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1983 году и согласно Конституции Перу является исторической столицей страны. Сегодня это крупный туристический центр, принимающий более 2 миллионов туристов в год и служащий отправной точкой для посещения руин инков, включая Мачу-Пикчу. Среди современных достопримечательностей Куско — геоглифы на склонах гор, созданные перуанской армией, и статуя Христа.
4. Алтай
«Золотые горы Алтая» — название, под которым в 1998 году ЮНЕСКО включило в список Всемирного наследия три участка Алтайских гор в России. Эти территории были выбраны как наиболее полно представляющие разнообразие альпийской растительности Сибири (степь, лесостепь, смешанные леса, субальпийский и альпийский пояса), а также как важные для сохранения редких животных: ирбиса, сибирского горного козла и алтайского аргали. В пределах охранной зоны находятся пазырыкские могильники.
5. Дамаск
Дамаск — одна из древнейших столиц мира, история которой восходит к 2500 году до нашей эры. Являясь крупным культурным и религиозным центром Леванта, город населен преимущественно суннитами и насчитывает более 2000 мечетей, включая знаменитую мечеть Омейядов. Цитадель Дамаска, важный памятник военной архитектуры и исламского искусства периода Айюбидов, входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1979 года и является частью Старого города.
6. Пирин
Пирин — горный хребет в Болгарии с выраженным альпийским рельефом, сформированным оледенением, и высотой до 2600 м. Сложенный преимущественно из гранита и мрамора, Пирин богат озерами и характеризуется разнообразием растительного и животного мира благодаря средиземноморскому климату. Национальный парк Пирин, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, охраняет редкие виды растений, в том числе эдельвейс и пиринский мак. Здесь также находится старейшее дерево Болгарии — Сосна Байкушева, возраст которой превышает 1300 лет.
Интересные факты о памятниках, внесенных в список Всемирного наследия:
- Статуя Свободы, полное название «Свобода, озаряющая мир», — монументальная скульптура в стиле неоклассицизма, расположенная на острове Свободы в Нью-Йоркской бухте. Созданная во Франции под руководством Огюста Бартольди по идее Эдуара Рене Лефевра де Лабулэ, вдохновленного победой в Гражданской войне в США, статуя была разобрана, доставлена в США и торжественно открыта в 1886 году. С 1984 года Статуя Свободы входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
- Афинский Акрополь — скалистый холм высотой 156 м, увенчанный архитектурным ансамблем V века до н.э., включающим Парфенон, Пропилеи, Эрехтейон и храм Ники Аптерос. Сооружения, построенные по инициативе Перикла, представляют собой выдающиеся образцы древнегреческого искусства. Парфенон получил серьезные повреждения в 1687 году в ходе турецко-венецианской войны. С 1987 года Акрополь входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
- Большой Барьерный риф, протянувшийся на 2500 км вдоль северо-восточного побережья Австралии, является крупнейшим в мире коралловым рифом. Состоящий из более чем 2900 рифов и 900 островов, он образован миллиардами коралловых полипов и виден из космоса. В 1981 году Большой Барьерный риф был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря своему уникальному биоразнообразию.
Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.