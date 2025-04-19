Ответы на кроссворд от 18 апреля 2025: интересные факты про День всемирного наследия

4. Ватикан

В античности территория Ватикана считалась священной и не была заселена. Император Клавдий проводил здесь цирковые игры. После прихода христианства в 326 году над предполагаемой гробницей святого Петра была возведена базилика Константина, что привело к заселению территории. Ватикан в современном виде возник 11 февраля 1929 года на основании Латеранских соглашений с правительством Муссолини. Расположенный на Ватиканском холме в Риме, он со всех сторон окружен Италией. Ватиканом управляет Святой Престол, сувереном которого является Папа Римский, избираемый кардиналами пожизненно. В 1980 году первый объект Ватикана был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.