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«Светофоры не работают, магазины закрыты». Адмиралтейский район остался без света

Адмиралтейский район Петербурга днем 17 апреля остался без электричества. Обесточены жилые дома, школы, больницы и светофоры.

Источник: Фонтанка.ру

Как сообщили «Фонтанке» читатели, уже более получаса света нет в Рабочем и Дровяном переулках, на улице Декабристов, Английском проспекте, набережных рек Пряжки и Фонтанки.

«Светофоры не работают, магазины закрыты», — поделились местные жители.

По словам читателей, после отключения электричества начались постоянные перебои с сотовой связью и мобильным интернетом.

В дежурной части Адмиралтейского района сообщают, что электричество пропало из-за аварии, которую устранят не раньше чем через час. В «Ленэнерго» нашему изданию рассказали, что восстановительные работы уже начались.

Обновление:

К 17:27 электроснабжение восстановлено, сообщили «Фонтанке» в «Ленэнерго».