«Светофоры не работают, магазины закрыты». Адмиралтейский район остался без света

Как сообщили «Фонтанке» читатели, уже более получаса света нет в Рабочем и Дровяном переулках, на улице Декабристов, Английском проспекте, набережных рек Пряжки и Фонтанки.
«Светофоры не работают, магазины закрыты», — поделились местные жители.
По словам читателей, после отключения электричества начались постоянные перебои с сотовой связью и мобильным интернетом.
В дежурной части Адмиралтейского района сообщают, что электричество пропало из-за аварии, которую устранят не раньше чем через час. В «Ленэнерго» нашему изданию рассказали, что восстановительные работы уже начались.
Обновление:
К 17:27 электроснабжение восстановлено, сообщили «Фонтанке» в «Ленэнерго».