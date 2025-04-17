На юге Омской области будут добывать строительный песок

Аукцион по поиску подрядчика, который будет вести добычу, объявило региональное министерство природных ресурсов и экологии. Участок передается в пользование на 15 лет, в течение этого сорока победитель будет обязан выплачивать налог на добычу полезных ископаемых и другие сборы. Начальная цена закупки составляет 2,9 млн рублей.