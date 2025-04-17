Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На юге Омской области будут добывать строительный песок

Аукцион по поиску подрядчика объявило региональное минприроды.

Источник: Комсомольская правда

На юге Омской области будут добывать строительный песок. Крутоярское месторождение расположено в Черлакском районе, в правобережной протоке и основном русле Иртыша возле села Ольховка.

Аукцион по поиску подрядчика, который будет вести добычу, объявило региональное министерство природных ресурсов и экологии. Участок передается в пользование на 15 лет, в течение этого сорока победитель будет обязан выплачивать налог на добычу полезных ископаемых и другие сборы. Начальная цена закупки составляет 2,9 млн рублей.

Торги объявлены на 15 мая. В них смогут участвовать только российские компании и индивидуальные предприниматели.