На юге Омской области будут добывать строительный песок. Крутоярское месторождение расположено в Черлакском районе, в правобережной протоке и основном русле Иртыша возле села Ольховка.
Аукцион по поиску подрядчика, который будет вести добычу, объявило региональное министерство природных ресурсов и экологии. Участок передается в пользование на 15 лет, в течение этого сорока победитель будет обязан выплачивать налог на добычу полезных ископаемых и другие сборы. Начальная цена закупки составляет 2,9 млн рублей.
Торги объявлены на 15 мая. В них смогут участвовать только российские компании и индивидуальные предприниматели.