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На выпуск нового электровоза в Ростовской области инвестируют 445 млн

В Ростовской области выпустят новый электровоз 2ЭС9.

Источник: Комсомольская правда

Врио губернатора Юрий Слюсарь побывал на Новочеркасском электровозостроительном заводе, где сейчас проходит модернизация. Сообщается на сайте регионального правительства.

На НЭВЗе сейчас реконструируют производственные площади, уже построена компрессорная станция. Все это позволит увеличить объем окраски электровозов. Если до модернизации завод в год окрашивал 550 локомотивных секций, то после это количество вырастет до 700.

А в этом году по инвестиционной программе на заводе запланирован выпуск нового электровоза 2ЭС9. Уже идет техническая подготовка производства. На это инвестируют 445 миллионов рублей.