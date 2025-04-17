Шествие «Бессмертного полка» в Мурманской области пройдет в очном формате

МУРМАНСК, 17 апр — РИА Новости. Шествие «Бессмертного полка» пройдет в Мурманской области в очном формате, сообщил губернатор Андрей Чибис.
«Безусловно, будет парад Победы, дальше — “Бессмертный полк”, целый набор других мероприятий… Мы понимаем, что массовые мероприятие, особенно “Бессмертный полк”, который в этом году пройдет в обычном режиме, будет шествие, все это требует повышенной бдительности», — сказал Чибис журналистам по итогам заседания оргкомитета по подготовке празднования Дня Победы в регионе.
Он отметил, что будут приняты серьезные меры безопасности, чтобы все мероприятия прошли на высоком уровне.