Шествие «Бессмертного полка» в Мурманской области пройдет в очном формате

«Безусловно, будет парад Победы, дальше — “Бессмертный полк”, целый набор других мероприятий… Мы понимаем, что массовые мероприятие, особенно “Бессмертный полк”, который в этом году пройдет в обычном режиме, будет шествие, все это требует повышенной бдительности», — сказал Чибис журналистам по итогам заседания оргкомитета по подготовке празднования Дня Победы в регионе.