Доля безбилетников в автобусах у станции метро «Тушинская» составила меньше 7%

Контролеры вместе с сотрудниками полиции в автобусах у станции «Тушинская» Таганско-Краснопресненской линии метро во время повторной проверки 16 апреля выявили 91 безбилетника, что составило всего 6,6% от общего количества пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Доля безбилетников у станции метро “Тушинская” — 6,6%. Это один из лучших результатов за время усиленных проверок с начала года», — говорится в сообщении.

Как поясняется, 16 апреля был проверен факт оплаты проезда у пассажиров 47 автобусов, это более 1,3 тыс. проездных билетов. Выявлен 91 безбилетник.

«Около станции метро “Тушинская” уровень безбилетников остается низким. Доля тех, кто не оплачивает проезд, не изменилась по сравнению с результатами проверок 2024 года. При этом количество проверенных билетов увеличилось на 19,3%. Это говорит об эффективности усиленных проверок. Благодарим всех добросовестных пассажиров», — приводятся в материале слова заместителя мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Пассажирам напомнили о необходимости оплачивать поездку при входе в транспорт. Штраф за безбилетный проезд составляет 2 тыс. руб. Срок добровольной оплаты — 60 дней. При просрочке оплаты дело передадут судебным приставам.