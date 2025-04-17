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Полина Гагарина даст бесплатный концерт в Беларуси 9 мая

Бесплатный концерт Полины Гагариной пройдет в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Российская певица Полина Гагарина станет хедлайнера концерта на 9 Мая в Гродно, сообщает телеграм-канал «Пул 4 Регион» Гродненского облисполкома.

В областном центре празднование Дня Победы начнется традиционным шествием «Беларусь помнит» и парадом с участием свыше 30 единиц военной техники.

Также на Советской площади в Гродно 9 мая в течение всего дня будет работать кинотеатр под открытым небом с бесплатным просмотром фильмов о Великой Отечественной войне.

А уже на праздничном концерте 9 мая для горожан и гостей города споет Полина Гагарина.

Еще мы писали, что реконструкция штурма Рейхстага пройдет в Гродно с прямой онлайн-трансляцией.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал своему новому помощнику по Гродненской области избегать конфликтов.