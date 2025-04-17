Полина Гагарина даст бесплатный концерт в Беларуси 9 мая

Российская певица Полина Гагарина станет хедлайнера концерта на 9 Мая в Гродно, сообщает телеграм-канал «Пул 4 Регион» Гродненского облисполкома.
В областном центре празднование Дня Победы начнется традиционным шествием «Беларусь помнит» и парадом с участием свыше 30 единиц военной техники.
Также на Советской площади в Гродно 9 мая в течение всего дня будет работать кинотеатр под открытым небом с бесплатным просмотром фильмов о Великой Отечественной войне.
А уже на праздничном концерте 9 мая для горожан и гостей города споет Полина Гагарина.
Еще мы писали, что реконструкция штурма Рейхстага пройдет в Гродно с прямой онлайн-трансляцией.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал своему новому помощнику по Гродненской области избегать конфликтов.