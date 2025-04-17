Юрист Мкртчян: защита персональных данных становится обязательным стандартом

С 30 мая 2025 года в России вступают в силу изменения законодательства, вводящие новый механизм ответственности за утечки персональных данных — оборотные штрафы. Соответствующие поправки внесены Федеральным законом от 30 ноября 2024 года № 420-ФЗ, которым дополнена статья 13.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Впервые предусмотрены санкции, соразмерные масштабу бизнеса: штрафы за повторные инциденты могут достигать до 3% от годовой выручки компании, но не менее 20 млн рублей. Советник практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР Кристина Мкртчян рассказала о том, как как бизнесу не попасть под штрафы.