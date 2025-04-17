Глава Минобразования Беларуси Иванец оценил решение Трампа о ликвидации Минобразования США

Министр образования Беларуси Андрей Иванец в эфире телеканала «Беларусь 1» оценил ликвидацию президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом Минобразования США.
— Я думаю, каждый здравомыслящий человек понимает, что образование является фундаментом не только экономики, но и в целом общества и развития страны. Мне кажется, что где-то это было и закономерное решение, — обратил внимание глава Минобразования Беларуси.
По словам Иванца, статистика показывает, что 70% исследователей, работающих в США — китайцы. Вместе с тем он добавил, что если сегодня посмотреть на победителей школьных предметных олимпиад, то от США американца найти практически невозможно.
Министр образования отметил, что в Беларуси смогли сохранить советскую систему образования и в подобном нет ничего зазорного — это абсолютно нормально, правильно. Он добавил, что именно советская школа дала возможность полететь в космос, а также быть мировым лидером в технологическом развитии.
Кроме того, Андрей Иванец заявил, что отличие советской школы от американской состоит в широком спектре предметов, а также в их глубине. Он подчеркнул, что в Беларуси не планируют отступать от канонов, уменьшать количество предметов, упрощать школьную программу.
— Потому что мы прекрасно понимаем: оттого, каких подготовленных ребят мы выпустим сегодня со школы, зависит, какое общество и наша экономика будут завтра.
Ранее министр образования Иванец сказал про масштабную ревизию вузов Беларуси.
Тем временем Минобразования Беларуси изменило условия поступления в вуз для ряда абитуриентов.
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