В Калининградской области введен запрет на использования беспилотников

Указ «О запрете использования беспилотных воздушных судов над территорией Калининградской области и прилегающими территориальными водами в границах Калининградской области» предусматривает ряд исключений. В их числе суда, используемые органами государственной власти Калининградской области и подведомственными им организациями; федеральными органами исполнительной власти, их территориальными органами и подведомственными им организациями; а также органами местного самоуправления муниципальных образований.