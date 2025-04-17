В Калининградской области введен запрет на использования беспилотников

В Калининградской области с 17 апреля действует указ о запрете на использование беспилотных воздушных судов.
Соответствующий Указ губернатора Алексея Беспрозванных опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Указ «О запрете использования беспилотных воздушных судов над территорией Калининградской области и прилегающими территориальными водами в границах Калининградской области» предусматривает ряд исключений. В их числе суда, используемые органами государственной власти Калининградской области и подведомственными им организациями; федеральными органами исполнительной власти, их территориальными органами и подведомственными им организациями; а также органами местного самоуправления муниципальных образований.
Запрет действует до снятия соответствующего режима.
Об обнаружении беспилотников в небе жители Калининградской области могут сообщать по телефону 112.