Минтруда Татарстана рассказало, какие специалисты будут востребованы через 5 лет

Как рассчитали в Минтруда Татарстана, в ближайшем будущем, а именно через 5 лет, в республике в структуре обладателей высшего образования наиболее будут востребованы руководители подразделений в сфере производства и специализированных сервисных услуг, руководители высшего звена, высшие должностные лица и законодатели, управляющие в корпоративном секторе, бухгалтеры, инженеры, специалисты в области техники, и по сбыту продукции (исключая информационно-коммуникационные технологии), руководители в гостиничном и ресторанном бизнесе, розничной и оптовой торговле, педагоги в детсадах и школах, экономисты и специалисты органов государственной власти.