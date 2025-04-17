Минтруда Татарстана рассказало, какие специалисты будут востребованы через 5 лет

Как рассчитали в Минтруда Татарстана, в ближайшем будущем, а именно через 5 лет, в республике в структуре обладателей высшего образования наиболее будут востребованы руководители подразделений в сфере производства и специализированных сервисных услуг, руководители высшего звена, высшие должностные лица и законодатели, управляющие в корпоративном секторе, бухгалтеры, инженеры, специалисты в области техники, и по сбыту продукции (исключая информационно-коммуникационные технологии), руководители в гостиничном и ресторанном бизнесе, розничной и оптовой торговле, педагоги в детсадах и школах, экономисты и специалисты органов государственной власти.
Что касается специалистов со средним профессиональным образованием, то тут больше всех через эти 5 лет будут нужны продавцы и помощники продавцов магазинов, охранники, повара, средний медперсонал по уходу, работники ведущие учет, прием и выдачу товаров на складах, кассиры, административный среднетехнический персонал, мастера в обрабатывающей промышленности, служащие на станциях обслуживания, агенты по таможенной очистке и сопровождению грузов, буфетчики, бармены, бригадиры на стройках и закупщики.
Также наиболее востребованными будут следующие квалифицированные рабочие: водители, в том числе и такси, механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования, станочники и наладчики металлообрабатывающих станков, операторы моторизованного сельскохозяйственного оборудования и оборудования лесных хозяйств, сварщики, электромеханики и монтеры электрооборудования, механики и ремонтники автомобилей, слесари-сборщики механических машин, слесари-сантехники и слесари-трубопроводчики, машинисты кранов и подъемников, производители мясной и молочной продукции.
«Напомним, в этом году стартовал новый нацпроект “Кадры”, который поможет обеспечить экономику страны необходимыми трудовыми ресурсами. Одно из ключевых направлений — подготовка рабочих кадров. Согласно прогнозу кадровой потребности, квалифицированные рабочие — самая востребованная группа специалистов в перспективе ближайших 5 лет», — пояснили в Минтруда Татарстана.