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Заслуженный врач РФ Геннадий Токмаков скончался в Нижнем Новгороде

Прощание с ним пройдет 18 апреля на Бугровском кладбище.

В Нижнем Новгороде на 90-м году жизни скончался Заслуженный врач РФ, нейрохирург Геннадий Токмаков. Об этом рассказал главред ИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

Доктор работал в нейрохирургии городской клинической больницы № 39 с 1967 года. Геннадий Токмаков прошел путь от врача и заведующего отделением до начмеда и главврача учреждения, которое возглавлял с 1982 по 2002 годы.

Прощание состоится 18 апреля на Бугровском кладбище. Проститься с Геннадием Токмаковым можно будет с 12:00 до 13:00.

Ранее мы писали о смерти замглавврача нижегородской больницы № 7 Ларисы Фирфаровой.