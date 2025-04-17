Заслуженный врач РФ Геннадий Токмаков скончался в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде на 90-м году жизни скончался Заслуженный врач РФ, нейрохирург Геннадий Токмаков. Об этом рассказал главред ИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
Доктор работал в нейрохирургии городской клинической больницы № 39 с 1967 года. Геннадий Токмаков прошел путь от врача и заведующего отделением до начмеда и главврача учреждения, которое возглавлял с 1982 по 2002 годы.
Прощание состоится 18 апреля на Бугровском кладбище. Проститься с Геннадием Токмаковым можно будет с 12:00 до 13:00.
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