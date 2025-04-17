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Последние новости к вечеру 17 апреля 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 17 апреля 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 17 апреля — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 17 апреля 2025 года.

Верховный суд приостановил запрет «Талибана»* в России

Источник: РИА "Новости"

Верховный суд РФ приостановил запрет на деятельность движения «Талибан»*, признав возможность его исключения из списка террористических организаций. Решение вступило в силу сразу после закрытого заседания по иску Генпрокуратуры.

Российские войска освободили Преображенку в ДНР

Источник: РИА "Новости"

Группировка войск «Центр» освободила село Преображенка в ДНР. Минобороны РФ сообщило, что также были нанесены удары по бригадам ВСУ и нацгвардии в районах Ульяновки, Красноармейска и других населенных пунктов.

Путин и эмир Катара провели переговоры в Кремле

Источник: РИА "Новости"

Президент РФ и эмир Катара провели переговоры, которые длились более 2,5 часов. Перед началом переговоров Владимир Путин назвал Катар ключевым партнером Москвы на Ближнем Востоке.

Генерала Шамарина приговорили к семи годам колонии

Источник: РИА "Новости"

Бывший замглавы Генштаба РФ Шамарин получил 7 лет колонии строгого режима по делу о крупной взятке. Его лишили воинского звания, также ему предстоит выплатить штраф в размере 108 млн руб.

Суд передал Татьяне Ким долю Бакальчука в Wildberries

Источник: Михаил Гребенщиков/РБК/ТАСС

Савеловский суд Москвы удовлетворил иск Татьяны Ким и передал ей 1% доли в Wildberries, ранее принадлежавший Владиславу Бакальчуку. Также за Ким остается 100% в Wildberries Bank и все личные счета.

* Движение «Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность