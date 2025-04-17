Последние новости к вечеру 17 апреля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 17 апреля 2025 года.
Верховный суд приостановил запрет «Талибана»* в России
Верховный суд РФ приостановил запрет на деятельность движения «Талибан»*, признав возможность его исключения из списка террористических организаций. Решение вступило в силу сразу после закрытого заседания по иску Генпрокуратуры.
Российские войска освободили Преображенку в ДНР
Группировка войск «Центр» освободила село Преображенка в ДНР. Минобороны РФ сообщило, что также были нанесены удары по бригадам ВСУ и нацгвардии в районах Ульяновки, Красноармейска и других населенных пунктов.
Путин и эмир Катара провели переговоры в Кремле
Президент РФ и эмир Катара провели переговоры, которые длились более 2,5 часов. Перед началом переговоров Владимир Путин назвал Катар ключевым партнером Москвы на Ближнем Востоке.
Генерала Шамарина приговорили к семи годам колонии
Бывший замглавы Генштаба РФ Шамарин получил 7 лет колонии строгого режима по делу о крупной взятке. Его лишили воинского звания, также ему предстоит выплатить штраф в размере 108 млн руб.
Суд передал Татьяне Ким долю Бакальчука в Wildberries
Савеловский суд Москвы удовлетворил иск Татьяны Ким и передал ей 1% доли в Wildberries, ранее принадлежавший Владиславу Бакальчуку. Также за Ким остается 100% в Wildberries Bank и все личные счета.
* Движение «Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность