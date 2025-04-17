Ученые Татарстана и Сибири обсудили реализацию значимых для России и мира проектов

16 апреля было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Татарстана и Сибирским отделением РАН. После этого состоялась научная сессия, в ходе которой Минниханов рассказал о сотрудничестве научных учреждений и вузов Татарстана с Сибирским отделением РАН.