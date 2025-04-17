Ученые Татарстана и Сибири обсудили реализацию значимых для России и мира проектов

НОВОСИБИРСК, 17 апреля. /ТАСС/. Ученые Татарстана обсудили с коллегами из Сибирского отделения РАН реализацию значимых для России и мира проектов, в том числе фундаментальных исследований и прикладных разработок. Визит делегации республики состоялся в рамках Дней науки и культуры Татарстана, передает корреспондент ТАСС.
Сегодня ученые из республики посетили ряд подразделений Сибирского отделения РАН — Технопарк новосибирского Академгородка и ЦКП «СКИФ», обсудив реализацию возможных совместных проектов.
«Совместная работа ученых наших регионов открывает новые горизонты для фундаментальных исследований и прикладных разработок, которые имеют значение как для России, так и для всего мира», — сказал президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов.
Соглашение о сотрудничестве.
Делегацию республики возглавляет заместитель премьер-министра Лейла Фазлеева, в ее состав, помимо Минниханова, вошли представители вузов, ученые, деятели культуры и образования.
16 апреля было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Татарстана и Сибирским отделением РАН. После этого состоялась научная сессия, в ходе которой Минниханов рассказал о сотрудничестве научных учреждений и вузов Татарстана с Сибирским отделением РАН.
«Новое соглашение о сотрудничестве между правительством Республики Татарстан и Сибирским отделением РАН включает следующие приоритетные направления совместной работы: фундаментальная и прикладная математика; каталитическая химия, применение катализаторов; биомедицинские, биофармацевтические технологии и технологии живых систем; центр экологического мониторинга и карбоновых полигонов; центр мониторинга опасных геодинамических процессов и оценки рисков; центр компетенций по развитию математического образования», — отметил Минниханов.
По его словам, плодотворным представляется сотрудничество с Лабораторией экспериментально-фонетических исследований при Секторе языков народов Сибири СО РАН.
«С Институтом археологии и этнографии СО РАН мы активно реализуем два проекта: включение объекта археологического наследия федерального значения “Денисова пещера” в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и изучение, сохранение и популяризация объектов засечных черт и оборонительных линий России XVI-XVIII вв», — сказал президент Академии наук Татарстана.
Выставки, семинар и концерт.
В рамках Дней науки и культуры жители и гости Новосибирска получили возможность ознакомиться с выставкой научно-технологических достижений Татарстана. Так, Университет Иннополис представил беспилотную авиационную систему вертикального взлета и посадки InnoVtol-3s и платформу совместной работы, хранения и версионного контроля кода GitFlam.
Отдельную выставку «Наука и культура: проекты будущего» в рамках программы «Приоритет 2030» организовал Казанский государственный институт культуры совместно с социально-экономическим отделением Академии наук Республики Татарстан.
Дни науки и культуры продлятся до 18 апреля. Завтра состоится научно-практический семинар лауреатов научных премий для молодых ученых Сибири и Татарстана, а также гала-концерт артистов республики.