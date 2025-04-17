Путин наградил многодетные семьи из 15 регионов

Кроме того, медалью ордена «Родительская слава» награждены Расул Абдурахманов из Москвы, Лариса Анисимова из Чувашии, Ирек и Альфия Аюповы из Татарстана, Рустам и Альбина Байзигитовы из Башкирии, Анна и Михаил Зин из Владимирской области, Олег и Екатерина Исаевы из Москвы, Сергей и Ирина Карповы из Башкирии, Константин и Светлана Польские из Ставропольского края, Сергей и Татьяна Поповы из Вологодской области, Дмитрий и Эльвира Тереховы из Курской области.