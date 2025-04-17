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Волгоград замедляет: электросамокаты переходят на 20 км/ч

В регионе будут действовать новый правила.

Источник: РИА "Новости"

С 17 апреля 2025 года в Волгограде вступили в силу новые ограничения для пользователей электросамокатов. Крупнейшие операторы кикшеринга — «Яндекс Go», «МТС Юрент» и Whoosh — снизили максимально разрешенную скорость передвижения с 25 до 20 км/ч.

Как сообщают в компаниях, такое решение направлено на повышение безопасности дорожного движения. Ограничение скорости должно сократить количество аварийных ситуаций, особенно в местах скопления пешеходов.

— Снижение скорости электросамокатов — важная мера для защиты пешеходов, — отмечают представители сервисов аренды.

Ранее волгоградцы неоднократно жаловались на опасное поведение пользователей электросамокатов в пешеходных зонах. Стоит надеяться, что новые правила помогут сделать передвижение по городу более безопасным.