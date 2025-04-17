Волгоград замедляет: электросамокаты переходят на 20 км/ч

Как сообщают в компаниях, такое решение направлено на повышение безопасности дорожного движения. Ограничение скорости должно сократить количество аварийных ситуаций, особенно в местах скопления пешеходов.
— Снижение скорости электросамокатов — важная мера для защиты пешеходов, — отмечают представители сервисов аренды.
Ранее волгоградцы неоднократно жаловались на опасное поведение пользователей электросамокатов в пешеходных зонах. Стоит надеяться, что новые правила помогут сделать передвижение по городу более безопасным.