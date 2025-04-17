Волгоград замедляет: электросамокаты переходят на 20 км/ч

С 17 апреля 2025 года в Волгограде вступили в силу новые ограничения для пользователей электросамокатов. Крупнейшие операторы кикшеринга — «Яндекс Go», «МТС Юрент» и Whoosh — снизили максимально разрешенную скорость передвижения с 25 до 20 км/ч.