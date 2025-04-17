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В Казани выявили сброс сточных вод в озеро Нижний Кабан

Сейчас экологи пытаются установить, кому принадлежит труба из которой льются нечистоты.

Источник: Минэкологии Татарстана

Инспекторы центрального управления Минэкологии Татарстана обнаружили сброс сточных вод в казанское озеро Нижний Кабан. Это было сделано после того, как местные жители пожаловались в ведомство на непонятную трубу, из которой льются нечистоты.

Пробы показали, что в воде в 1,6 раза превышено содержание аммоний-иона и в 4,9 раза марганца. Сейчас экологи пытаются установить, кому принадлежит эта труба. В МУП «Водоканал» уже заявили, что она не находится на их балансе.

После установления владельца трубы, в отношении него будут приняты меры, сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.

Ранее стало известно, что экологи Татарстана за 2024 год получили более 500 жалоб на качество воздуха.