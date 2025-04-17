В Казани выявили сброс сточных вод в озеро Нижний Кабан

Пробы показали, что в воде в 1,6 раза превышено содержание аммоний-иона и в 4,9 раза марганца. Сейчас экологи пытаются установить, кому принадлежит эта труба. В МУП «Водоканал» уже заявили, что она не находится на их балансе.