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Подачу электричества возобновили в Адмиралтейском районе

Часть жителей Северной столицы снова могут заряжать телефоны и смотреть телевизор.

Источник: Комсомольская правда

Подачу электричества возобновили в Адмиралтейском районе Петербурга. Об этом «КП-Петербургу» сообщили в пресс-службе ПАО «Россети Ленэнерго».

— По состоянию на 17:27 все потребители запитаны, — уточнили в организации.

Напомним, жители района внезапно остались без возможности заряжать телефоны и смотреть телевизоры сегодня ближе к вечеру. Обесточило буквально несколько домов. Однако как только в «Россети Ленэнерго» стало известно о происшествии, на адреса тут же выехали аварийные бригады. Причиной случившегося стало технологическое нарушение на оборудовании.