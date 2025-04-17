Подачу электричества возобновили в Адмиралтейском районе Петербурга. Об этом «КП-Петербургу» сообщили в пресс-службе ПАО «Россети Ленэнерго».
— По состоянию на 17:27 все потребители запитаны, — уточнили в организации.
Напомним, жители района внезапно остались без возможности заряжать телефоны и смотреть телевизоры сегодня ближе к вечеру. Обесточило буквально несколько домов. Однако как только в «Россети Ленэнерго» стало известно о происшествии, на адреса тут же выехали аварийные бригады. Причиной случившегося стало технологическое нарушение на оборудовании.