Два рейса ушли на аэродром в Саратове из-за ограничений в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 17 апр — РИА Новости. Два самолёта, летавшие из Петербурга и Екатеринбурга в Волгоград, ушли на запасной аэродром в Саратове из-за ограничений полетов, сообщили РИА Новости в пресс-службе волгоградского аэропорта.
Ранее Росавиация сообщала, что аэропорт Волгограда временно не отправляет и не принимает рейсы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
«Рейсы из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга ушли на запасной аэродром в Саратов», — сообщили в аэропорту РИА Новости.