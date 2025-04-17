Два рейса ушли на аэродром в Саратове из-за ограничений в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 17 апр — РИА Новости. Два самолёта, летавшие из Петербурга и Екатеринбурга в Волгоград, ушли на запасной аэродром в Саратове из-за ограничений полетов, сообщили РИА Новости в пресс-службе волгоградского аэропорта.