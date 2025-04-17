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Два рейса ушли на аэродром в Саратове из-за ограничений в Волгограде

Два самолета ушли на запасной аэродром в Саратове из-за ограничений в Волгограде.

Источник: © РИА Новости

ВОЛГОГРАД, 17 апр — РИА Новости. Два самолёта, летавшие из Петербурга и Екатеринбурга в Волгоград, ушли на запасной аэродром в Саратове из-за ограничений полетов, сообщили РИА Новости в пресс-службе волгоградского аэропорта.

Ранее Росавиация сообщала, что аэропорт Волгограда временно не отправляет и не принимает рейсы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

«Рейсы из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга ушли на запасной аэродром в Саратов», — сообщили в аэропорту РИА Новости.