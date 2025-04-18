Бобров заподозрили в засорении центра Омска

Как обратил внимание «СуперОмск», во время ледохода Иртыш принес на берег немало мусора — ветви, кору. Причем некоторый из них, кажется, подкинут животными. Разумеется, невольно. К примеру, ствол довольно крупного дерева, который сейчас засоряет пляж.
При ближайшем рассмотрении складывается впечатление, что дерево было подточено бобрами, которые, судя по всему, потеряли свой строительный материал во время весеннего половодья.
Впрочем, в Омской области пока остается немало деревьев, и бобры, надо думать, не останутся без стройматериалов. А уборка пляжа должна пройти в начале мая 2025 года, когда завершится ледоход и волнение Иртыша.