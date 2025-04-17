Раскрыт один из неочевидных механизмов формирования заячьей губы

Ученые изучили структуру этого региона второй хромосомы у пяти сотен здоровых пациентов и семи сотен носителей заячьей губы, что позволило им выявить различия в структуре данного блока ДНК и в характере его взаимодействия с разными генами. Проведенные учеными расчеты и опыты на культурах стволовых клеток показали, что участок 2p24.2 играет важную роль в работе трех генов, активных в клетках зародышей -MYCN, CYRIA и DDX1, первый из которых уже связывался с пороками развития лица.