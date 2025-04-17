Нановакцину от высокопатогенного птичьего гриппа успешно испытали на мышах

Профессор Лоуэлл и его коллеги подготовили несколько вариантов вакцины от птичьего гриппа на базе этих белковых молекул и жировых наночастиц, и проверили их в опытах на мышах, в чей организм исследователи вводили смертельные дозы одного из штаммов H5N1. Эти эксперименты показали, что вакцины на базе H5 и его комбинации с N1 защитили всех грызунов от заражения гриппом, тогда как прививки на базе белка N1 обладали примерно 70% эффективностью.