Нановакцину от высокопатогенного птичьего гриппа успешно испытали на мышах

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Американские и канадские молекулярные биологи разработали вакцину от гриппа на базе жировых наночастиц и белков высокопатогенных штаммов птичьего гриппа H5N1 и успешно проверили ее работу в опытах на мышах. Данная прививка позволит защитить домашних и диких животных от вспышек этого опасного патогена, сообщила пресс-служба американского Университета Буффало.
«Нам еще многое предстоит сделать, однако уже сейчас результаты наших опытов сильно воодушевляют. Вдобавок для производства нашей вакцины не требуются куриные яйца, как для приготовления многих других прививок от гриппа. Это позволит развернуть ее производство значительно более быстрым и эффективным образом для защиты здоровья людей и животных от смертельно опасных штаммов данного патогена», — пояснил профессор Университета Буффало (США) Джонатан Лоуэлл, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Разработанная профессором Лоуэллом вакцина представляет собой набор из жировых наночастиц, внутри которых присутствует большое число ионов кобальта, заточенных внутри органических молекул из класса порфиринов. Эти ионы и связанные с ними структуры выступают в качестве своеобразных «посадочных площадок», к которым могут прикрепляться молекулы белков или лекарств.
В качестве подобной «начинки» для наночастиц ученые использовали два ключевых вирусных белка, гемааглютинин (H5) и нейраминидазу (N1), играющие важную роль в проникновении вируса гриппа в заражаемые клетки и в формировании новых частиц данного патогена. Ученые модифицировали кодирующие их последовательности таким образом, что эти белки можно массово производить в культурах клеток, и при этом в них встроена последовательность, позволяющая им связываться с кобальтом и порфиринами.
Профессор Лоуэлл и его коллеги подготовили несколько вариантов вакцины от птичьего гриппа на базе этих белковых молекул и жировых наночастиц, и проверили их в опытах на мышах, в чей организм исследователи вводили смертельные дозы одного из штаммов H5N1. Эти эксперименты показали, что вакцины на базе H5 и его комбинации с N1 защитили всех грызунов от заражения гриппом, тогда как прививки на базе белка N1 обладали примерно 70% эффективностью.
Подобным образом, как отмечают исследователи, можно легко создать новые вакцины от птичьего гриппа в том случае, если патоген начнет быстро меняться после начала массового применения текущего поколения прививки на базе наночастиц. В перспективе это позволит оперативно реагировать на новые вспышки высокопатогенных штаммов птичьего гриппа H5N1 и подавлять его распространение среди людей, а также в популяциях домашних и диких животных.
О птичьем гриппе.
В последние три года ученые начали фиксировать стремительное распространение птичьего гриппа по большому числу популяций морских животных и птиц, обитающих на территории Северной и Южной Америки, а также Антарктики. Так, за последние два года экологи выявили несколько мощных вспышек птичьего гриппа среди альбатросов и тюленей, обитающих у берегов Фолклендских островов и Южной Георгии, а за минувший год в США эпизоды распространения новых штаммов H5N1 неоднократно регистрировались на молочных фермах и птицефабриках.