В Омске электросамокаты сбавили скорость до 20 км/ч

«Средняя скорость вушеров — 17−20 км/ч. Большинство едет аккуратно, соблюдает правила и не мешает пешеходам. Но есть и те, кто разгоняется сильнее, создавая риски для себя и окружающих. Новый лимит технически ограничит этих ребят, и они поедут, как большинство — спокойно и плавно», — пояснили в Whoosh.