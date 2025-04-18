В Омске электросамокаты сбавили скорость до 20 км/ч

С 17 апреля 2025 года в Омске и других городах России операторы кикшеринга снизили максимальную скорость электросамокатов до 20 километров в час. Об этом сообщили представители сервисов Whoosh и «МТС Юрент».
Как рассказали в компании Whoosh, мера введена в начале сезона, когда количество новых пользователей и поездок заметно увеличилось. Отмечается, что снижение скорости должно способствовать большей безопасности на тротуарах.
«Средняя скорость вушеров — 17−20 км/ч. Большинство едет аккуратно, соблюдает правила и не мешает пешеходам. Но есть и те, кто разгоняется сильнее, создавая риски для себя и окружающих. Новый лимит технически ограничит этих ребят, и они поедут, как большинство — спокойно и плавно», — пояснили в Whoosh.
В «МТС Юрент» также подтвердили, что новая скорость установлена для электросамокатов во всех городах, где работает сервис.
«В течение месяца мы будем смотреть, как эта мера повлияет на аварийность и комфорт на тротуарах для всех — не только райдеров, но и пешеходов», — поделились в телеграм-канале «МТС Юрент».
До сегодняшнего дня в России максимальная разрешённая скорость для электросамокатов составляла 25 километров в час.