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21 апреля выходной или нет: власти дали ответ

В Крыму 21 апреля 2025 года объявлен выходных днем.

Источник: Комсомольская правда

В конце месяца крымчан ждут дополнительный выходной. Нерабочий день выпадает на 21 апреля в связи с празднованием Пасхи. Такая информация была опубликована в указе главы республики Сергея Аксенова на сайте регионального правительства.

«Объявить нерабочим праздничным днем на территории Республики Крым 21 апреля 2025 года — в связи с празднованием Святой Пасхи Христовой», — написано в тексте документа.

Так, следующая рабочая неделя на полуострове будет длиться всего четыре дня. Следующие длинные выходные в Крыму выпадут на 1, 2, 3 и 4 мая.