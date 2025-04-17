21 апреля выходной или нет: власти дали ответ

В конце месяца крымчан ждут дополнительный выходной. Нерабочий день выпадает на 21 апреля в связи с празднованием Пасхи. Такая информация была опубликована в указе главы республики Сергея Аксенова на сайте регионального правительства.
«Объявить нерабочим праздничным днем на территории Республики Крым 21 апреля 2025 года — в связи с празднованием Святой Пасхи Христовой», — написано в тексте документа.
Так, следующая рабочая неделя на полуострове будет длиться всего четыре дня. Следующие длинные выходные в Крыму выпадут на 1, 2, 3 и 4 мая.