Профсоюзы сказали об обращениях белорусов из-за отсутствия картофеля в магазинах. Подробности БелТА рассказали в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.
В сообщении сказано, что в общественные приемные профсоюзов поступает немало обращений от белорусов, касающихся отсутствия или же качества картофеля в магазинах. В пресс-службе обратили внимание, что указанные нарекания есть практически из каждого региона Беларуси.
Уточняется, что данную информацию профсоюзы озвучивали также и на Национальном совете по трудовым и социальным вопросам, ставя в известность Министерство антимонопольного регулирования и торговли. В ФПБ уточнили, что сегодня на решение ситуации с наличием, а также с качеством картофеля задействованы все заинтересованные.
Ранее правительство изменило правила регулирования цен в Беларуси с 17 апреля 2025: «Увеличивает предельные максимальные цены на картофель, белокочанную капусту, лук».
Тем временем Совмин Беларуси установил максимальную цену 1,5 рубля на немытый картофель.
Кроме того, Минздрав Беларуси определил график работы медучреждений в большие выходные.
А еще мы собрали, что можно и нельзя делать в Чистый четверг 17 апреля, когда вспоминают Тайную вечерю.