Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Профсоюзы сказали об обращениях белорусов из-за отсутствия картофеля в магазинах

Профсоюзы сказали про обращения белорусов из-за отсутствия или качества картофеля в магазинах.

Источник: Комсомольская правда

Профсоюзы сказали об обращениях белорусов из-за отсутствия картофеля в магазинах. Подробности БелТА рассказали в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

В сообщении сказано, что в общественные приемные профсоюзов поступает немало обращений от белорусов, касающихся отсутствия или же качества картофеля в магазинах. В пресс-службе обратили внимание, что указанные нарекания есть практически из каждого региона Беларуси.

Уточняется, что данную информацию профсоюзы озвучивали также и на Национальном совете по трудовым и социальным вопросам, ставя в известность Министерство антимонопольного регулирования и торговли. В ФПБ уточнили, что сегодня на решение ситуации с наличием, а также с качеством картофеля задействованы все заинтересованные.

Ранее правительство изменило правила регулирования цен в Беларуси с 17 апреля 2025: «Увеличивает предельные максимальные цены на картофель, белокочанную капусту, лук».

Тем временем Совмин Беларуси установил максимальную цену 1,5 рубля на немытый картофель.

Кроме того, Минздрав Беларуси определил график работы медучреждений в большие выходные.

А еще мы собрали, что можно и нельзя делать в Чистый четверг 17 апреля, когда вспоминают Тайную вечерю.