Профсоюзы сказали об обращениях белорусов из-за отсутствия картофеля в магазинах

Уточняется, что данную информацию профсоюзы озвучивали также и на Национальном совете по трудовым и социальным вопросам, ставя в известность Министерство антимонопольного регулирования и торговли. В ФПБ уточнили, что сегодня на решение ситуации с наличием, а также с качеством картофеля задействованы все заинтересованные.