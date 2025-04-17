В Волгограде сняли ограничения на работу аэропорта

По данным онлайн-табло аэропортов, в Саратов отправили рейсы Екатеринбург — Волгоград и Санкт-Петербург — Волгоград. Они благополучно сели в соседнем городе. Еще один борт, который уже был в пути в тот момент, когда появились сообщения о введении плана «Ковер», вернулся обратно в аэропорт вылета — в Москву. Многие рейсы задержаны. В Москву, Санкт-Петербург, Ереван пассажиры сегодня вылетят города позже, чем планировали.