На аккаунт Кремля на Rutube подписались более 15 тысяч человек

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Количество подписчиков официального аккаунта Кремля на Rutube достигло 15 тысяч человек, свидетельствуют данные видеохостинга, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Официальный аккаунт Кремля «Кремль. Новости» появился на российском видеопортале Rutube в сентябре 2024 года. На канале размещены видеозаписи мероприятий с участием президента России. Кроме того, там ведутся прямые трансляции выступлений главы государства.
По данным на момент подготовки новости, на канал были подписаны 15 006 человек, тогда как в январе их количество составляло около 10 тысяч.
В феврале официальный канал Кремля на странице видеохостинга Rutube получил регистрацию в реестре Роскомнадзора (РКН), отметка с гиперссылкой на соответствующую лицензию появилась в описании профиля аккаунта в разделе «о канале».