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Дуров рассказал, сколько Telegram тратит на соблюдение законов

Дуров: Telegram тратит «миллионы долларов» на соблюдение законов в мире.

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Ежегодно Telegram тратит «миллионы долларов» на обеспечение соблюдения законов по всему миру, написал основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале.

«Telegram — второе по популярности приложение для обмена сообщениями в мире. Каждый год мы тратим миллионы долларов на обеспечение соблюдения законов по всему миру», — сказал он.

По его словам, в частности, мессенджер всегда начинает готовиться к соблюдению законов Евросоюза за несколько лет до их вступления в силу.