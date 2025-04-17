Дуров рассказал, сколько Telegram тратит на соблюдение законов

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Ежегодно Telegram тратит «миллионы долларов» на обеспечение соблюдения законов по всему миру, написал основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале.
«Telegram — второе по популярности приложение для обмена сообщениями в мире. Каждый год мы тратим миллионы долларов на обеспечение соблюдения законов по всему миру», — сказал он.
По его словам, в частности, мессенджер всегда начинает готовиться к соблюдению законов Евросоюза за несколько лет до их вступления в силу.