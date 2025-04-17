Милиция отреагировала на видео с катанием на электросамокате в ТЦ Минска. Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
В сообщении говорится, что в момент мониторинга в интернете милиционеры заметили видео, где было снято передвижение на электросамокате в одном из минских торговых центров. Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних Первомайского района сходили в школу, где учится 14-летний подросток.
В милиции отметили, что в присутствии педагогов, а также одноклассников с несовершеннолетним была проведена профилактическая беседа. По указанному факту проводится проверка. Говорится, что действиям будет дана правовая оценка.
Милиция нашла «оператора», снимавшего катание на электросамокате в одном из ТЦ Минска. Фото: телеграм-канал ГУВД Мингорисполкома.
«Информация о произошедшем будет направлена в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия мер в рамках компетенции», — заметили в пресс-службе.
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