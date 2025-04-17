Милиция отреагировала на видео с катанием на электросамокате в ТЦ Минска

В сообщении говорится, что в момент мониторинга в интернете милиционеры заметили видео, где было снято передвижение на электросамокате в одном из минских торговых центров. Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних Первомайского района сходили в школу, где учится 14-летний подросток.