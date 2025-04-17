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Милиция отреагировала на видео с катанием на электросамокате в ТЦ Минска

Милиция нашла «оператора», снимавшего катание на электросамокате в одном из ТЦ Минска.

Источник: Комсомольская правда

Милиция отреагировала на видео с катанием на электросамокате в ТЦ Минска. Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

В сообщении говорится, что в момент мониторинга в интернете милиционеры заметили видео, где было снято передвижение на электросамокате в одном из минских торговых центров. Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних Первомайского района сходили в школу, где учится 14-летний подросток.

В милиции отметили, что в присутствии педагогов, а также одноклассников с несовершеннолетним была проведена профилактическая беседа. По указанному факту проводится проверка. Говорится, что действиям будет дана правовая оценка.

Милиция нашла «оператора», снимавшего катание на электросамокате в одном из ТЦ Минска. Фото: телеграм-канал ГУВД Мингорисполкома.

«Информация о произошедшем будет направлена в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия мер в рамках компетенции», — заметили в пресс-службе.

Ранее мы писали, что в Беларуси 11 человек украли более 18 тонн говядины и 7,5 тонны свинины на 110 тысяч рублей.

Тем временем массовое ДТП с шестью авто случилось на проспекте Независимости в Минске.

Кроме того, милиция сказала о новом мошенничестве в Беларуси: «Просят продлить услуги телевидения».