Президент Беларуси Александр Лукашенко присвоил статус национального Президентскому оркестру Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Говорится, что глава государства за значительный вклад в развитие белорусской национальной культуры присвоил статус национального Президентскому оркестру Беларуси. В пресс-службе уточнили, что Александр Лукашенко соответствующий указ подписал 17 апреля, в четверг.
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