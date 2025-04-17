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Лукашенко присвоил статус национального Президентскому оркестру Беларуси

Президентскому оркестру Беларуси был присвоен статус национального.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко присвоил статус национального Президентскому оркестру Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Говорится, что глава государства за значительный вклад в развитие белорусской национальной культуры присвоил статус национального Президентскому оркестру Беларуси. В пресс-службе уточнили, что Александр Лукашенко соответствующий указ подписал 17 апреля, в четверг.

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