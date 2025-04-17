МАРТ сказал о ситуации с картофелем в белорусских магазинах. Подробности сообщила официальный представитель Министерства антимонопольного регулирования и торговли Дарья Полозкова, пишет БелТА.
Полозкова отметила, что представители МАРТ посетили несколько торговых объектов в Минске. По ее словам, картофель, а также другие овощи из борщевого набора, были в ассортименте. Представитель ведомства добавила, что белорусским правительством были приняты меры (подробнее — здесь) по решению ситуации, возникшей по причине диспаритета цен, когда нашим производителям выгоднее было поставлять картошку на внешние рынки.
— С сегодняшнего дня вступило в силу постановление Совета Министров № 713 (7), которым предельная максимальная отпускная цена на картофель увеличена с 76 копеек до 1 рубля, — напомнила пресс-секретарь МАРТ.
Полозкова обратила внимание, что Министерство сельского хозяйства и продовольствия, областные исполкомы подтверждают наличие в стабфондах необходимого количество картофеля для внутреннего рынка.
Она уточнила, что специалистами ведомства постоянно проводятся мониторинговые мероприятия в торговых объектах, которые касаются не только картофеля, но также и других овощей.
— Оснований для переживаний у населения быть не должно, — заявила представитель МАРТ.
Тем временем Совмин Беларуси установил максимальную цену 1,5 рубля на немытый картофель.
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