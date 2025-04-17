МАРТ сказал о ситуации с картофелем в белорусских магазинах

Полозкова отметила, что представители МАРТ посетили несколько торговых объектов в Минске. По ее словам, картофель, а также другие овощи из борщевого набора, были в ассортименте. Представитель ведомства добавила, что белорусским правительством были приняты меры (подробнее — здесь) по решению ситуации, возникшей по причине диспаритета цен, когда нашим производителям выгоднее было поставлять картошку на внешние рынки.