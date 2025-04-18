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Омский «Авангард» вновь уступил в четвёртом матче ¼ плей-офф

Счёт в серии — 3−1 в пользу ярославского «Локомотива».

Источник: Сайт ХК "Авангард"

Сегодня, 17 апреля, омская команда «Авангард» провела четвёртый матч ¼ финала Кубка Гагарина против ярославского «Локомотива» на домашней G-Drive Арене в Омске.

В первом периоде команды не сумели открыть счёт. Создавали лишь несколько опасных моментов.

Во второй 20-минутке на 27-й минуте матча омичам всё же удалось реализовать численное большинство и открыть счёт встречи — шайбу забросил Рид Буше.

Вскоре гости не заставили себя долго ждать и сравняли счёт с «ястребами» — гол сделал Александр Елесин. На перерыв команды отправились со счётом 1:1.

В концовке третьего периода омичи имели значительное преимущество. Однако команды на исходе основного времени перевели игру в овертайм.

В дополнительное время у омичей были шансы завершить матч в свою пользу. Однако Александр Радулов на этот раз приносит «Локомотиву» третью победу в этой серии ¼ финала Кубка Гагарина.

Встреча завершилась со счётом 1:2 в ОТ. Счёт в серии — 3−1 в пользу «Локомотива».

Следующий матч омская команда проведёт в Ярославле 19 апреля.

Ранее мы писали, что главный тренер омской команды Ги Буше на пресс-конференции объявил о скором отъезде канадского форварда Майкла Маклауда.