Тысячи россиян пожаловались на плохую работу Telegram

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Тысячи пользователи Telegram, в основном из России, сообщают о плохой работе мессенджера, следует из данных ресурса для отслеживания сбоев в интернете — Downdetector.
По состоянию на 19.33 мск зафиксировано почти 6 тысяч жалоб.
Больше всего — 51% — сообщают о сбое в мобильном приложении. Четверть жалуется на плохую работу оповещений, а каждый пятый — на сбой сайта.
Больше всего жалоб поступает из Узбекистана, Нижегородской и Челябинской областей, Крыма и Санкт-Петербурга.