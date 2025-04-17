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Тысячи россиян пожаловались на плохую работу Telegram

Downdetector: пользователи Telegram жалуются на плохую работу мессенджера.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Тысячи пользователи Telegram, в основном из России, сообщают о плохой работе мессенджера, следует из данных ресурса для отслеживания сбоев в интернете — Downdetector.

По состоянию на 19.33 мск зафиксировано почти 6 тысяч жалоб.

Больше всего — 51% — сообщают о сбое в мобильном приложении. Четверть жалуется на плохую работу оповещений, а каждый пятый — на сбой сайта.

Больше всего жалоб поступает из Узбекистана, Нижегородской и Челябинской областей, Крыма и Санкт-Петербурга.