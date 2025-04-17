В работе Telegram произошел сбой

По состоянию на 19:33 мск поступило почти шесть тысяч жалоб. Сейчас их количество резко упало до 330. Больше всего — 51 процент — сообщают о проблемах в работе мобильного приложения. Четверть пользователей жалуются на плохую работу оповещений, а каждый пятый — на сбой сайта.