В работе Telegram произошел сбой

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Тысячи пользователей Telegram сообщают о плохой работе мессенджера, следует из данных Downdetector.
По состоянию на 19:33 мск поступило почти шесть тысяч жалоб. Сейчас их количество резко упало до 330. Больше всего — 51 процент — сообщают о проблемах в работе мобильного приложения. Четверть пользователей жалуются на плохую работу оповещений, а каждый пятый — на сбой сайта.
В основном обращения поступают из Нижегородской и Челябинской областей, Крыма и Санкт-Петербурга, а также из Узбекистана.
Роскомнадзор заявил РИА Новости, что фиксирует жалобы на работу Telegram по всему миру.
«Семнадцатого апреля с 19:30 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует сбой в работе мессенджера Telegram, есть жалобы пользователей по всему миру — в частности, в Германии, Болгарии, России и Испании», — уточнили в ведомстве.
Там отметили, что, по предварительным данным, проблема связана с неполадками в инфраструктуре сервиса.