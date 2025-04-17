Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В работе Telegram произошел сбой

Тысячи пользователей Telegram сообщили о сбое в работе мессенджера.
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Тысячи пользователей Telegram сообщают о плохой работе мессенджера, следует из данных Downdetector.

По состоянию на 19:33 мск поступило почти шесть тысяч жалоб. Сейчас их количество резко упало до 330. Больше всего — 51 процент — сообщают о проблемах в работе мобильного приложения. Четверть пользователей жалуются на плохую работу оповещений, а каждый пятый — на сбой сайта.

В основном обращения поступают из Нижегородской и Челябинской областей, Крыма и Санкт-Петербурга, а также из Узбекистана.

Роскомнадзор заявил РИА Новости, что фиксирует жалобы на работу Telegram по всему миру.

«Семнадцатого апреля с 19:30 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует сбой в работе мессенджера Telegram, есть жалобы пользователей по всему миру — в частности, в Германии, Болгарии, России и Испании», — уточнили в ведомстве.

Там отметили, что, по предварительным данным, проблема связана с неполадками в инфраструктуре сервиса.