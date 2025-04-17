В Уфе 19 и 20 апреля состоятся сельскохозяйственные ярмарки

В Уфе в предстоящие выходные дни 19−20 апреля состоятся традиционные сельскохозяйственные ярмарки. По информации, предоставленной городской администрацией, жители столицы смогут приобрести экологически чистые продукты питания напрямую у сельхозпроизводителей республики.
В субботу торговые ряды развернутся сразу на трех площадках города. На участке улицы Правды между перекрестками с улицами Ухтомского и Новороссийской будет организована пешеходная зона с 9 до 16 часов, где разместятся фермерские прилавки. Одновременно ярмарки откроются в микрорайоне Зеленая роща возле дома № 20 по улице Рабкоров, а также на открытой площадке перед зданием Дворца спорта.
В воскресенье торговля продолжится на двух из этих площадок — в Зеленой роще и у Дворца спорта.
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