В Уфе 19 и 20 апреля состоятся сельскохозяйственные ярмарки

В субботу торговые ряды развернутся сразу на трех площадках города. На участке улицы Правды между перекрестками с улицами Ухтомского и Новороссийской будет организована пешеходная зона с 9 до 16 часов, где разместятся фермерские прилавки. Одновременно ярмарки откроются в микрорайоне Зеленая роща возле дома № 20 по улице Рабкоров, а также на открытой площадке перед зданием Дворца спорта.