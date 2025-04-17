В Москве из-за подготовки к 9 мая изменят правила работы такси и каршеринга

«С 18 апреля по 9 мая. Изменения в связи с подготовкой и проведением парада 9 мая… Начать и завершить аренду велосипедов и электросамокатов в зонах проведения мероприятия будет нельзя. Для быстрой эвакуации велосипедов будут дежурить сотрудники проката», — говорится в сообщении.