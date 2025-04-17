Приговор украинскому стрелку-гранатометчику вынесли в Ростове

Южный окружной военный суд вынес приговор стрелку-гранатометчику из Украины. Об этом сообщает УФСБ России по Южному военному округу.
Как выяснило следствие, в мае прошлого года мужчина был мобилизован на военную службу в ВСУ. А через месяц, в июне, он добровольно перевелся в один из националистических батальонов*. Причем он знал о террористическом характере деятельности этого батальона.
Подсудимый участвовал в боевых действиях в районе населенного пункта Дружковка в ДНР. И там в августе попал в плен к военнослужащим ВС России.
Южный окружной военный суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы. Из них три года он проведет в тюрьме, а оставшиеся девять — в исправительной колонии строго режима. Приговор не вступил в законную силу.
* Националистический батальон — признан террористическим и запрещен в РФ.