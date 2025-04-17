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Приговор украинскому стрелку-гранатометчику вынесли в Ростове

Гражданина Украины приговорили к 12 годам в Ростове.
Источник: Комсомольская правда

Южный окружной военный суд вынес приговор стрелку-гранатометчику из Украины. Об этом сообщает УФСБ России по Южному военному округу.

Как выяснило следствие, в мае прошлого года мужчина был мобилизован на военную службу в ВСУ. А через месяц, в июне, он добровольно перевелся в один из националистических батальонов*. Причем он знал о террористическом характере деятельности этого батальона.

Подсудимый участвовал в боевых действиях в районе населенного пункта Дружковка в ДНР. И там в августе попал в плен к военнослужащим ВС России.

Южный окружной военный суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы. Из них три года он проведет в тюрьме, а оставшиеся девять — в исправительной колонии строго режима. Приговор не вступил в законную силу.

* Националистический батальон — признан террористическим и запрещен в РФ.