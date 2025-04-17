Баканов доложил Путину о критериях и сроках утверждения нацпроекта по космосу

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов проинформировал президента России Владимира Путина о свойствах и дате утверждения национальных проектов, связанных с космической направленностью. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос».
16 апреля 2025 года президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам развития космической деятельности в РФ. Мероприятие состоялось на площадке МГТУ им. Н. Э. Баумана.
«Дмитрий Баканов доложил президенту России про основные параметры и сроки утверждения национального проекта по развитию космической деятельности Российской Федерации», — говорится в сообщении Роскосмоса.
Там отметили, что в ходе совещания Путин призвал увеличить роль молодежи в работе ракетно-космической сфере. Он также заявил о важности наращивания космического потенциала России и повышения роли космонавтики в экономике страны.
«Кроме этого, на площадке конгресс-центра университета президент ознакомился с разработками в области космических, квантовых технологий, машиностроения», — добавили в Роскосмосе.
В государственной корпорации отметили, что на совещании с докладами также выступили первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Денис Мантуров, президент Российской академии наук Геннадий Красников, президент национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук и генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.