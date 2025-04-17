Бизнес-тренер Шабутдинов возместил ущерб 64 потерпевшим из 113

Изначально в деле Шабутдинова значилось ~восемь потерпевших,~ самой активной из которых была как раз Калистратова, потратившая на его курсы несколько миллионов рублей. Девушка охотно общалась с журналистами и утверждала, что в компании Шабутдинова на нее обманом оформили кредит, а во время курсов могли подмешивать в кофе «зеленые таблетки», которые потом якобы нашли при обыске в доме бизнес-тренера.