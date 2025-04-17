По наводке из-за границы: Под Ростовом подросток пытался угнать машину с парковки суда

Судебный пристав из Ростовской области сорвал планы злоумышленников из Украины и уберег подростка от совершения преступления. Об этом рассказали в пресс-службе Управления ФССП по Ростовской области. Случай произошел в четверг, 17 апреля, в Морозовске.
Александр Терновых, который обеспечивает порядок в Морозовском суде, заметил на прилегающей территории подозрительного юношу. Парень крутился возле одного из припаркованных автомобилей и пытался его вскрыть, ковыряясь в личинке замка водительской двери.
Судебный пристав поспешил к молодому человеку и спросил, его ли это машина. Юноша растерялся и от неожиданности признался, что пытался вскрыть автомобиль и угнать, добавив, что выполнял задание, которое получил от кураторов с территории Украины.
Александр вызвал полицию и не давал угонщику убежать до приезда наряда, после передал нарушителя сотрудникам внутренних дел. Уже в отделении полицейские узнали, что задержанному еще нет 18 лет. Какую ответственность понесет молодой человек за попытку угона по наводке украинских кураторов, решат правоохранительные органы.
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