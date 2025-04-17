По наводке из-за границы: Под Ростовом подросток пытался угнать машину с парковки суда

Александр вызвал полицию и не давал угонщику убежать до приезда наряда, после передал нарушителя сотрудникам внутренних дел. Уже в отделении полицейские узнали, что задержанному еще нет 18 лет. Какую ответственность понесет молодой человек за попытку угона по наводке украинских кураторов, решат правоохранительные органы.