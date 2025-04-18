Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми волонтеры просят помочь младенцу, который остался без мамы

Сейчас за новорожденным ребенком ухаживают его отец и тетя.

Источник: Комсомольская правда

В Перми волонтеры «Территории семьи» просят помочь бывшей подопечной, которая осталась с чужим ребенком на руках. У женщины, семья которой состояла на сопровождении два года назад, случилось горе. Ее сестра умерла от осложнений после родов через две недели. В результате новорожденный малыш остался без мамы.

Теперь за младенцем по очереди будут ухаживать его отец, который остался единственным кормильцем в семье, и тетя. Так как сейчас у семьи не очень много средств, они обратились за помощью в благотворительную организацию.

Волонтеры просят помочь семье с пеленальным столиком и кроваткой. Мебель должна быть в хорошем состоянии и без посторонних запахов. Узнать, как помочь, можно в группе «Территории семьи» в соцсети «ВКонтакте».