В Перми волонтеры просят помочь младенцу, который остался без мамы

В Перми волонтеры «Территории семьи» просят помочь бывшей подопечной, которая осталась с чужим ребенком на руках. У женщины, семья которой состояла на сопровождении два года назад, случилось горе. Ее сестра умерла от осложнений после родов через две недели. В результате новорожденный малыш остался без мамы.
Теперь за младенцем по очереди будут ухаживать его отец, который остался единственным кормильцем в семье, и тетя. Так как сейчас у семьи не очень много средств, они обратились за помощью в благотворительную организацию.
Волонтеры просят помочь семье с пеленальным столиком и кроваткой. Мебель должна быть в хорошем состоянии и без посторонних запахов. Узнать, как помочь, можно в группе «Территории семьи» в соцсети «ВКонтакте».