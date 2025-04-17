Подозреваемых в поджоге дома главного имама Ростовской области задержали

Полицейские задержали подозреваемых в поджоге дома главы донских мусульман. Сейчас они доставлены в отдел. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Ростовской области.
Напомним, в ночь на среду, 16 апреля, неизвестные попытались поджечь дом на улице Туркестанской в Кировском районе. К счастью, обошлось без жертв.
В итоге были задержаны двое мужчин 24 и 32 лет. О подозреваемых известно, что они оба уже привлекались к уголовной ответственности. Первый — за сбыт и хранение запрещенных веществ и кражу, второй — за кражу имущества.
Сейчас мужчин доставили в отдел полиции. Расследование продолжается.