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Подозреваемых в поджоге дома главного имама Ростовской области задержали

Подозреваемые в поджоге в Ростове уже привлекались к уголовной ответственности.

Источник: Комсомольская правда

Полицейские задержали подозреваемых в поджоге дома главы донских мусульман. Сейчас они доставлены в отдел. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Ростовской области.

Напомним, в ночь на среду, 16 апреля, неизвестные попытались поджечь дом на улице Туркестанской в Кировском районе. К счастью, обошлось без жертв.

В итоге были задержаны двое мужчин 24 и 32 лет. О подозреваемых известно, что они оба уже привлекались к уголовной ответственности. Первый — за сбыт и хранение запрещенных веществ и кражу, второй — за кражу имущества.

Сейчас мужчин доставили в отдел полиции. Расследование продолжается.