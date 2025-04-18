Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ночь с 21 на 22 апреля в Керчи отключат отопление

Отопительный сезон в Керчи завершат 22 апреля.

Источник: Комсомольская правда

С приходом стабильно теплой погоды в Керчи было принято решение завершить отопительный сезон. Об этом сообщили в городской администрации.

«В связи с установлением среднесуточной температуры воздуха выше 8 градусов Цельсия в течение 5 суток подряд принято решение об окончании отопительного сезона», — сказано в сообщении.

В ночь с 21 на 22 апреля подача теплоносителя в жилые дома и социальные объекты будет приостановлена.

Ранее о завершении отопительного сезона объявили в администрации Симферополя. В столице Крыма отопление отключат раньше — уже в эту пятницу, 18 апреля.