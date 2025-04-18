В ночь с 21 на 22 апреля в Керчи отключат отопление

С приходом стабильно теплой погоды в Керчи было принято решение завершить отопительный сезон. Об этом сообщили в городской администрации.
«В связи с установлением среднесуточной температуры воздуха выше 8 градусов Цельсия в течение 5 суток подряд принято решение об окончании отопительного сезона», — сказано в сообщении.
В ночь с 21 на 22 апреля подача теплоносителя в жилые дома и социальные объекты будет приостановлена.
Ранее о завершении отопительного сезона объявили в администрации Симферополя. В столице Крыма отопление отключат раньше — уже в эту пятницу, 18 апреля.