В Ростове на стройке выявили 16 нарушений миграционного законодательства

В Ростове на стройке жилого комплекса в Кировском районе полицейские вместе с военным комиссариатом, сотрудниками уголовного розыска, Госавтоинспекцией и Госинспекцией труда провели рейд. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Ростовской области.