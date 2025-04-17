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В Ростове на стройке выявили 16 нарушений миграционного законодательства

В Кировском районе Ростова прошел рейд на стройке.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове на стройке жилого комплекса в Кировском районе полицейские вместе с военным комиссариатом, сотрудниками уголовного розыска, Госавтоинспекцией и Госинспекцией труда провели рейд. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Ростовской области.

В итоге было выявлено 16 нарушений миграционного законодательства иностранцами. Из них семь нарушений связаны с режимом пребывания, а девять — с незаконной трудовой деятельностью.

Ранее проверки миграционного законодательства прошли в Первомайском районе Ростова. В итоге было выявлено семь нарушений. А два иностранца показали фальшивые талоны о постановке на миграционный учет.