Крым в лидерах по лечению гепатита С

По ее словам, такие результаты стали возможны благодаря региональной программе, которая действует с 2016 года, а также системной поддержке Комитета по здравоохранению, в том числе в вопросах увеличения финансирования.
«Сегодня мы видим результаты нашей работы: более 90% пациентов, прошедших лечение, полностью излечиваются от гепатита С. В случае неэффективности первого курса терапии пациенты получают второй курс, чтобы окончательно победить болезнь», — отметила Рубель.
Она также рассказала о закупке современного диагностического оборудования, включая УЗИ-аппараты для оценки поражения печени. Это оборудование доступно не только в республиканских, но и в районных и городских медицинских учреждениях.
Кроме того, в Крыму открываются дополнительные дневные стационары, где пациенты могут бесплатно проходить дорогостоящее лечение — его стоимость может достигать 300 тысяч рублей. Первыми такую практику внедрили в Черноморской и Бахчисарайской районных больницах.