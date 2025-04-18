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Крым в лидерах по лечению гепатита С

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости Крым. Крым занимает одну из ведущих позиций в стране по обеспечению пациентов лекарственными препаратами и уровню излечения от гепатита С. Об этом сообщила председатель комитета Госсовета РК по здравоохранению Анна Рубель на конференции гепатологов.

Источник: РИА "Новости"

По ее словам, такие результаты стали возможны благодаря региональной программе, которая действует с 2016 года, а также системной поддержке Комитета по здравоохранению, в том числе в вопросах увеличения финансирования.

«Сегодня мы видим результаты нашей работы: более 90% пациентов, прошедших лечение, полностью излечиваются от гепатита С. В случае неэффективности первого курса терапии пациенты получают второй курс, чтобы окончательно победить болезнь», — отметила Рубель.

Она также рассказала о закупке современного диагностического оборудования, включая УЗИ-аппараты для оценки поражения печени. Это оборудование доступно не только в республиканских, но и в районных и городских медицинских учреждениях.

Кроме того, в Крыму открываются дополнительные дневные стационары, где пациенты могут бесплатно проходить дорогостоящее лечение — его стоимость может достигать 300 тысяч рублей. Первыми такую практику внедрили в Черноморской и Бахчисарайской районных больницах.