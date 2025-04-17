В Ростовской области две женщины за деньги незаконно женили иностранцев

Все организовали две дончанки. Они разделили между собой обязанности. Первая подыскивала иностранцев, которым были нужны документы для законного нахождения в России. А еще присматривала им «пару» — девушек, которые были готовы вступить в фиктивный брак. Затем женщина приводила «влюбленных» в ЗАГС, где в дело подключалась ее напарница. Вторая дончанка за деньги регистрировала фиктивный брак в день подачи заявления. После чего иностранец получал документы.