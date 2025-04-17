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В Ростовской области две женщины за деньги незаконно женили иностранцев

Две женщины организовали незаконную миграцию через свадьбы в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Гуково Ростовской области пресекли канал незаконной легализации иностранцев на территории России. Об этом сообщили в УФСБ России по Ростовской области.

Все организовали две дончанки. Они разделили между собой обязанности. Первая подыскивала иностранцев, которым были нужны документы для законного нахождения в России. А еще присматривала им «пару» — девушек, которые были готовы вступить в фиктивный брак. Затем женщина приводила «влюбленных» в ЗАГС, где в дело подключалась ее напарница. Вторая дончанка за деньги регистрировала фиктивный брак в день подачи заявления. После чего иностранец получал документы.

Стоимость такого брака составляла от 100 до 150 тысяч рублей.

— В настоящее время установлено более ста таких браков, заключенных при содействии подозреваемых, — говорится в сообщении.