Верховный суд России раскрыл число оправдательных приговоров в 2024 году

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Около тысячи человек были оправданы по решению судов в 2024 году в России, среди них были обвиняемые в убийствах, кражах, мошенничестве и клевете, сказано в материалах Судебного департамента при Верховном суде, с которыми ознакомилось РИА Новости.