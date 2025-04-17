Верховный суд России раскрыл число оправдательных приговоров в 2024 году

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Около тысячи человек были оправданы по решению судов в 2024 году в России, среди них были обвиняемые в убийствах, кражах, мошенничестве и клевете, сказано в материалах Судебного департамента при Верховном суде, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Всего в 2024 году, как отмечается в материалах, были осуждены 512 845 человек, оправданы — 990 человек.
Суды, согласно статистике, вынесли 55 оправдательных приговоров по статье «Убийство», 125 — по статье о причинении легкого вреда здоровью, 221 — по статье «Клевета», 28 — по статье «Кража», также были оправданы 70 обвиняемых в мошенничестве, семеро — в хулиганстве, 37 — в превышении полномочий, двое — в изнасиловании.