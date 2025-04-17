В РПЦ предупредили о схеме мошенничества якобы от имени патриарха Кирилла

«Для манипуляций используются такие предлоги, как якобы решение о церковной награде, возведение в сан, благотворительные сборы и многое другое. Как бы ни начиналось общение с таким мошенником, чаще всего оно заканчивается одним и тем же — просьбой передать денежные средства», — отметил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.