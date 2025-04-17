В РПЦ предупредили о схеме мошенничества якобы от имени патриарха Кирилла

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Мошенники активизировали попытки использовать имя патриарха Московского и всея Руси Кирилла в своих целях, сообщает сайт РПЦ.
«Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сообщил, что мошенники, в том числе действующие из стран ближнего зарубежья, активизировали свои попытки использовать имя предстоятеля РПЦ в своих целях», — говорится в сообщении.
Представитель РПЦ отметил, что мошенники пытаются вводить клириков и мирян в заблуждение, сообщая им о тех или иных решениях, якобы исходящих от имени патриарха.
«Для манипуляций используются такие предлоги, как якобы решение о церковной награде, возведение в сан, благотворительные сборы и многое другое. Как бы ни начиналось общение с таким мошенником, чаще всего оно заканчивается одним и тем же — просьбой передать денежные средства», — отметил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
Он обратил внимание на то, что для внутрицерковных и внешних коммуникаций используется передача любых сведений через специально уполномоченных предстоятелем РПЦ и Священным Синодом лиц.
«Все значимые решения публикуются на официальных церковных ресурсах. В случае любых сомнений, а особенно вымогательства денежных средств, стоит незамедлительно обращаться в профильные синодальные учреждения, к епархиальным властям, а также в правоохранительные органы», — заключил Легойда.